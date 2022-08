Miersch fordert mehr Sachlichkeit in Debatte über Laufzeiten für Atommeiler

Nachrichtenarchiv - 02.08.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts drohender Energieengpässe in Herbst und Winter hat sich der SPD-Energieexperte und Bundestagsfraktionsvize Miersch für mehr Sachlichkeit in der Debatte über eine mögliche Laufzeitverlängerung der Atommeiler ausgesprochen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, es gehe jetzt erstmal darum den zweiten Stresstest abzuwarten. Einen Streckbetrieb, also eine kurzfristige Verlängerung der Laufzeit des Atommeilers Isar 2, schloss er aber nicht aus. Bayern habe seine Hausaufgaben nicht gemacht, wodurch viele Potentiale für erneuerbare Energie jetzt nicht genutzt werden könnten, so Miersch. Gleichzeitig betonte er, einen Weiterbetrieb als die Lösung zu präsentieren, sei fahrlässig. Atomkraft sei weder nachhaltig noch könne man Brennstäbe einfach so beschaffen. Die CSU hatte sich zuletzt immer wieder für eine Laufzeitverlängerung der Atomkraft bis zum Jahr 2027 ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2022 08:00 Uhr