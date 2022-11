"Midterms" in den USA haben begonnen

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA haben die Kongress-Zwischenwahlen begonnen. Angefangen bei den Bundesstaaten im Osten des Landes wie Vermont, Conneticut und New York öffneten nach und nach die Wahllokale im ganzen Land. Bei den "Midterms" werden alle Sitze im Repräsentantenhaus neu besetzt sowie rund ein Drittel der Sitze im Senat. Den Demokraten von US-Präsident Biden droht Umfragen zufolge ein Verlust ihrer Mehrheit in beiden Kongresskammern. Das würde die Arbeit der Regierung erheblich erschweren, weil die oppositionellen Republikaner Entscheidungen blockieren könnten. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden für morgen früh unserer Zeit erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2022 21:45 Uhr