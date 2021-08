Microsoft verlangt von US-Beschäftigten eine Corona-Impfung

Nachrichtenarchiv - 04.08.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Redmond: In den USA lässt Microsoft nur noch gegen das Corona-Virus geimpfte Mitarbeiter in die Büros. Diese Impfpflicht gelte ab September und schließe Lieferanten und Gäste ein, teilte das Tech-Unternehmen mit. Für Mitarbeiter, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten, solle eine Lösung gefunden werden. Microsoft folgt mit diesem Schritt anderen Unternehmen wie Google, Disney und Walmart. In Microsoft-Büros außerhalb der USA soll es aber keine Impfpflicht geben. Der Konzern begründete das mit rechtlichen Vorgaben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.08.2021 19:15 Uhr