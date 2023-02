Microsoft rüstet Websuche mit Künstlicher Intelligenz aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Biden rühmt robuste US-Wirtschaft und Arbeitsmarktzahlen

Washington: US-Präsident Biden hat in seiner Rede zur Lage der Nation das Bild von einem starken Amerika gezeichnet, das unter seiner Führung historische Herausforderungen gemeistert hat. Unter anderem lobte er die robuste Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit von 3,4 Prozent. Er verwies auf das schnellste Wirtschaftswachstum seit 40 Jahren. Die Inflation, bedingt durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg sei zwar noch immer ein großes Problem, doch Sprit- und Nahrungsmittelpreise wurde aktuell wieder fallen. Zudem kündigte er an, die heimische Industrie noch stärker zu unterstützen und auf das Prinzip "Made in America" zu setzen. Zu Beginn seiner Ansprache im Kapitol hatte Biden betont, die Demokratie in den USA bleibe ungebeugt und ungebrochen, obwohl sie verletzt sei. An die Republikaner gerichtet sagte er, es gebe keinen Grund, warum man nicht auch in diesem Kongress zusammenarbeiten und einen Konsens finden könne. Konflikte würden das Land nicht weiterbringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2023 04:00 Uhr