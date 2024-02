Microsoft kündigt neue Milliarden-Investitionen in Europa an

Redmond: Der US-Software-Riese Microsoft hat weitere Milliardeninvestitionen in Europa angekündigt. In den kommenden zwei Jahren werde man rund 2,1 Milliarden Dollar in Spanien ausgeben, unter anderem, um dort die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz auszubauen, teilte Microsoft mit. Erst vergangene Woche hatte der Konzern angekündigt, gut 3,4 Milliarden Dollar in den KI-Sektor in Deutschland zu stecken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 02:00 Uhr