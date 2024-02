Microsoft investiert über drei Milliarden in Deutschland

Berlin: Für den Ausbau Künstlicher Intelligenz in Deutschland hat Microsoft milliardenschwere Investitionen angekündigt. Konzern-Präsident Smith sagte, sein Unternehmen werde im laufenden und kommenden Jahr 3,2 Milliarden Euro in neue Rechenzentren und Schulungsangebote stecken. Das sei die größte Summe, die Microsoft in den vergangenen 40 Jahren in Deutschland ausgegeben habe. Die Bundesrepublik sei in Europa der zweitwichtigste Entwickler von KI-Anwendungen. Die neuen Rechenzentren sollen im Rheinland und im Rhein-Main-Gebiet entstehen. Bundeskanzler Scholz zeigte sich erfreut über die Investition. Sie reihe sich ein in andere Milliardenprojekte - etwa in der Halbleiterindustrie, und sei ein Vertrauensbeweis für die deutsche Volkswirtschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2024 12:45 Uhr