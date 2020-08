Microsoft bestätigt Interesse an Videoplattform Tiktok

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seattle: Microsoft strebt eine Übernahme des US-Geschäfts der Videoplattform Tiktok an. Wie der Software-Konzern mitteilte, will man trotz Bedenken von US-Präsident Trump weiter Gespräche mit Tiktoks chinesischem Eigentümer ByteDance führen und bis Mitte September eine Einigung erzielen. Trump hatte angekündigt, die beliebte Video-App in den USA wegen Sicherheitsbedenken zu verbieten. Das könnte den Druck auf ByteDance erhöhen, sie vom US-Geschäft zu trennen.

