Michelle Obama wirft Trump Spaltung vor

Milwaukee: Die US-Demokraten haben mit ihrem viertägigen Parteitag begonnen, bei dem Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November gekürt werden soll. Hauptrednerin war dabei die frühere First Lady Michelle Obama, die US-Präsident Trump scharf kritisierte. In einer Videoansprache sagte sie, unter seiner Führung herrschten im Weißen Haus "Chaos, Spaltung und ein völliger Mangel an Empathie." Trump habe genug Zeit gehabt zu beweisen, dass er der Aufgabe als Präsident der USA gewachsen sei. Es habe sich aber gezeigt, dass er - Zitat - "ganz klar überfordert" sei. Obama warb für den Kandidaten Biden. Dieser wisse, was es braucht, um eine Wirtschaft zu retten, eine Pandemie zurückzuschlagen und die USA zu führen, erklärte sie. Der Parteitag wird wegen der Corona-Pandemie weitgehend virtuell ausgetragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2020 08:00 Uhr