Michel will EU-Gipfel offenbar um einen Tag verlängern

18.07.2020 22:15 Uhr

Brüssel: Bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU über ein milliardenschweres Coronahilfsprogramm gibt es noch keinen Durchbruch. Ratspräsident Michel hat sich offenbar für eine Verlängerung des Sondergipfels bis Sonntag ausgesprochen. Der Stand der Gespräche sei noch nicht reif für eine Einigung, hieß es aus Verhandlungskreisen. Italiens Ministerpräsident Conte sagte in einer Videobotschaft, die Verhandlungen verliefen unerwartet kompliziert. Er sprach von einem Kampf gegen die sogenannten "Sparsamen Vier". Gemeint sind die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark, die Zahlungen in Form von Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, kritisch sehen. Sie plädieren für Kredite und wollen durchsetzen, dass Zahlungen an Reformen geknüpft sind. Ratspräsident Michel hatte am Nachmittag vorgeschlagen, die für Zuschüsse vorgesehene Summe zu senken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 22:15 Uhr