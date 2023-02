Michel sichert Kiew Hilfe auf dem Weg in die EU zu

Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: EU-Ratspräsident Michel hat der Ukraine Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zugesagt. Auf Twitter schrieb Michel nach seiner Ankunft in Kiew, man werde die Ukraine weiter entschlossen unterstützen. Kurz zuvor hatten die Behörden in Kiew Luftalarm ausgelöst. Im ganzen Land heulten Alarmsirenen. In Kiew wollen Spitzenvertreter der EU mit Präsident Selenskyj über eine Beitrittsperspektive für die Ukraine beraten. Selenskyj strebt an, noch dieses Jahr mit Verhandlungen zu beginnen. Zuvor muss nach Ansicht des SPD-Außenpolitikers Schmid der Fortschrittsbericht der EU-Kommission vorliegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2023 15:00 Uhr