Michel fordert Suspendierung Russlands im UN-Sicherheitsrat

New York: EU-Ratspräsident Michel fordert, dass Russland aus dem UN-Sicherheitsrat ausgeschlossen wird. Sobald ein ständiges Mitglied einen Krieg beginne, der von der UN-Generalversammlung verurteilt werde, sollte das Land automatisch suspendiert werden, sagte Michel in New York. Er sprach sich für eine grundlegende Reform des Gremiums aus, auch das Vetorecht müsse auf den Prüfstand. Der für 2024 geplante UN-Zukunftsgipfel bietet nach Ansicht Michels eine historische Gelegenheit dafür. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj verlangt, dass Russland sein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat verliert, solange es Krieg führt. Faktisch ist es bisher aber nicht möglich, Entscheidungsprozesse in dem mächtigsten UN-Gremium gegen den Willen einer Vetomacht wie Russland durchzusetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2022 19:45 Uhr