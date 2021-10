Michaela May erhält Ehrenpreis des Ministerpräsidenten

Nachrichtenarchiv - 01.10.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Beim Bayerischen Fernsehpreis erhält heuer die Schauspielerin Michaela May den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten. Söder würdigt damit nach eigenen Worten die große Bandbreite an schauspielerischen Fähigkeiten Mays. Sie mache Filme und Serien immer wieder zu einem TV-Event und schreibe seit den Sechziger-Jahren bayerische und deutsche Fernsehgeschichte. Die 69-Jährige ist unter anderem für ihre Rollen in "Onkel Toms Hütte", "Monaco Franze", Kir Royal" und als Ermittlerin im Münchner "Polizeiruf 110" bekannt. Der Bayerische Fernsehpreis wird am 13. Oktober verliehen. ((Corona-bedingt wird es keine Gala im Prinzregententheater geben. Der BR produziert stattdessen eine Fernsehsendung, die auch über die Mediathek abrufbar sein wird.))

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 21:00 Uhr