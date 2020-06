Michael Rüdiger wird Aufsichtsratschef von Blackrock Deutschland

Nachrichtenarchiv - 03.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der ehemalige Dekabank-Chef Michael Rüdiger wird zum 1. Juli Aufsichtsratsvorsitzender des US-Finanzkonzerns Blackrock in Deutschland. Der Banker wird damit Nachfolger des CDU-Politikers Friedrich Merz, der seine Führungsposition bei dem Unternehmen wegen seiner Bewerbung für den Parteivorsitz geräumt hatte. Blackrock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Das Unternehmen ist nach jüngsten Zahlen für eine Anlagensumme von rund 6,5 Billionen Dollar zuständig. Es ist weltweit an mehr als 15.000 Firmen beteiligt, in Deutschland unter anderem an allen 30 Dax-Konzernen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2020 14:00 Uhr