Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in Deutschland sind in diesem Jahr Mia und Leon. Das ergab eine Auswertung von Geburtsmeldungen bis Anfang Dezember. Demnach hat es sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen einen Wechsel an der Spitze gegeben. Mia und Leon verdrängten Emilia und Ben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 15:00 Uhr