Mexiko verbietet Verkauf von E-Zigaretten

Baerbock: Müssen bei Unterstützung der Ukraine langen Atem haben

Berlin: Außenministerin Baerbock fordert, die Unterstützung der Ukraine an die neue Kriegsstrategie des russischen Präsidenten Putin anzupassen. Dieser habe anfangs angenommen, schnell in die Ukraine einmarschieren und das Land niedermachen zu können, sagte Baerbock in der ARD. Jetzt aber verfolge Moskau eine Strategie, die auf Langfristigkeit angelegt sei. Deshalb müsse Deutschland weiter an der Seite der Ukraine stehen und einen langen Atem haben. Das heiße, weitere Waffenlieferungen, damit sich die Ukraine weiter verteidigen könne. Ansonsten drohe, dass im ostukrainischen Kriegsgebiet Donbass "alles plattgemacht" werde, so Baerbock.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.06.2022 01:00 Uhr