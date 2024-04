Mexiko, USA und Kanada erleben totale Sonnenfinsternis

New York: Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada können heute eine totale Sonnenfinsternis erleben. Ein solches Himmelsspektakel kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt. Beginnend über dem Pazifik zieht sich der Kernschatten über den Norden Mexikos, überquert die USA von Texas Richtung Nordosten bis nach Maine und streift schließlich den Südosten Kanadas. Die letzte totale Sonnenfinsternis war von den USA aus im Jahr 2017 zu sehen, von Mexiko aus im Jahr 1991, in Kanada ist es 45 Jahre her.

