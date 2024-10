Mexiko hat erstmals eine Präsidentin

Mexiko-Stadt: Zum ersten Mal in der Geschichte Mexikos steht eine Frau an der Spitze des Staates. Die Linkspolitikerin Claudia Sheinbaum hat im Kongress ihren Amtseid als neue Präsidentin abgelegt. Die 62 Jahre alte Physikerin und Enkelin jüdischer Einwanderer wird Mexiko bis 2030 regieren. Zu den drängendsten Herausforderungen des Landes gehören die Gewalt der Drogenkartelle und Investitionen in erneuerbare Energien.

