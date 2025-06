Mexiko bereitet sich auf Hurrikan "Erick" vor

Acapulco: An der Pazifikküste Mexikos bereiten sich die Bewohner auf den Hurrikan "Erick" vor. Er wurde inzwischen in die Kategorie 4 von 5 hochgestuft und soll im Laufe des Tages in den Bundesstaaten Oaxaca und Guerrero an Land treffen. Die Meteorologen warnen vor schweren Regenfällen, Sturmfluten und Erdrutschen. Vermutlich wird der Hurrikan auch über den Ferienort Acapulco hinwegziehen. Er war erst vor zwei Jahren durch einen Hurrikan schwer verwüstet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 08:00 Uhr