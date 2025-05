Mexikanisches Segelschulschiff rammt Brooklyn Bridge in New York

New York: Ein Segel-Schulschiff der mexikanischen Marine mit 277 Menschen an Bord ist mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Offiziellen Angaben zufolge starben zwei Menschen, 22 weitere wurden verletzt. Nach Angaben der New Yorker Polizei war zuvor offenbar der Antrieb an Bord ausgefallen. An der Brücke selbst wurden demnach keine größeren Schäden festgestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.05.2025 15:30 Uhr