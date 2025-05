Mexikanisches Segelschulschiff rammt Brooklyn Bridge in New York

New York: Ein Segelschiff der mexikanischen Marine mit 277 Menschen an Bord ist mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Offiziellen Angaben zufolge starben zwei Besatzungsmitglieder, 22 weitere wurden verletzt. Auf nicht verifizierten Videobildern in sozialen Medien ist zu sehen, wie das Schiff bei der Durchfahrt an der Brücke hängenbleibt und die oberen Teile der drei Masten abknicken. Nach Angaben der New Yorker Polizei war zuvor offenbar der Antrieb an Bord ausgefallen. An der Brücke selbst wurden demnach keine größeren Schäden festgestellt. Die Hängebrücke über den East River ist ein Wahrzeichen der Millionenmetropole und verbindet die Stadtteile Manhattan und Brooklyn. Das Schiff befand sich auf dem Weg nach Island.

