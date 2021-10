Meuthen will nicht mehr für AfD-Vorsitz kandidieren

Fraktionen von CDU und CSU beraten über Neuausrichtung

Magdeburg: Die Landtagsfraktionen von CDU und CSU dringen auf mehr Mitsprache der Basis bei der Neuaufstellung der CDU. Das haben sie nach Beratungen der Fraktionsvorsitzenden in Magdeburg deutlich gemacht. In welcher Form die Mitglieder beteiligt werden sollen, sei aber noch offen, hieß es. Der Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, Borgwardt, brachte eine Konferenz der Kreisvorsitzenden ins Gespräch. CSU-Fraktionschef Kreuzer verlangte eine Neuaufstellung der CDU, die in der Bevölkerung breite Akzeptanz hat. Kreuzer warnte vor einer strittigen 49-zu-51-Entscheidung über den CDU-Vorsitz. Der gegenwärtige Vorsitzende Laschet wollte der Parteispitze am Vormittag seine Vorstellungen darlegen. In Kürze wird eine Stellungnahme von Generalsekretär Ziemiak dazu erwartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 13:15 Uhr