Meuthen tritt aus AFD aus

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: AfD-Parteichef Meuthen hat den Austritt aus seiner Partei erklärt. Das bestätigte Meuthen WDR, NDR und dem ARD-Hauptstadtstudio. Er sehe in dem Projekt Alternative für Deutschland keine Zukunft mehr, sagte Meuthen. Er sei als Parteichef gescheitert, so sein Fazit nach sechs Jahren an der Spitze der AfD. Bereits im Herbst hatte er angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz der Partei kandidieren zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 14:00 Uhr