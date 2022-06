Meuthen kritisiert Wahl von Chrupalla und Weidel als AfD-Doppelspitze

Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Riesa: Mit der Wahl des neuen Bundesvorstandes ist die AfD nach Ansicht des früheren Parteichefs Meuthen noch weiter nach rechts gerückt. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, wer da jetzt noch mitmache, müsse und werde wissen, auf was er sich einlasse. Der langjährige Vorsitzende war Ende Januar aus der AfD ausgetreten und hat sich inzwischen der Zentrumspartei angeschlossen. Seinen Rückzug aus der Partei begründete er unter anderem mit dem gewachsenen Einfluss der Strömung des Thüringer Landes- und Fraktionschefs Höcke in der Partei. Die Delegierten der AfD hatten auf dem Parteitag in Riesa heute eine neue Doppelspitze gewählt. Künftig führen Tino Chrupalla und Alice Weidel die Partei. Sie leiten bereits gemeinsam die Bundestagsfraktion.

