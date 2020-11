Meuthen kritisiert rechtes Lager der AfD

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kalkar: Die AfD ist am Niederrhein zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. Zentrales Thema der Präsenzveranstaltung sollte eigentlich die Verabschiedung eines Rentenkonzepts sein - bisher hat die Partei keines. AfD-Co-Chef Meuthen nutzte allerdings seine Auftaktrede auch zu einem Angriff auf das rechte Lager in seiner Partei. Er forderte die Mitglieder auf, sich klar von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen zu distanzieren und Formulierungen wie "Corona-Diktatur" und "Ermächtigungsgesetze" zu vermeiden. Wörtlich fügte er hinzu: "Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten." Der Fraktionschef der AfD im Bundestag, Gauland, kritisierte anschließend den Auftritt Meuthens. Er halte Teile der Rede für spalterisch, sagte Gauland dem Fernsehsender phoenix.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 16:00 Uhr