Metsola spricht von Angriff auf europäische Demokratie

Nachrichtenarchiv - 12.12.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: Nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im EU-Parlament hat dessen Präsidentin Metsola eine interne Untersuchung angekündigt. Der Fall sei gleichbedeutend mit einem Angriff auf die europäische Demokratie. Die griechische Vizepräsidentin des Parlaments, Kailí - eine von 14 Stellvertretern Metsolas - war gestern gemeinsam mit drei weiteren Verdächtigen von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen worden. Den Verhafteten wird Geldwäsche und Korruption vorgeworfen, weil sie Schmiergeld vermutlich aus dem Golfstaat Katar angenommen haben sollen. Das EU-Parlament ist am Nachmittag zusammengetreten. Es wird erwartet, dass Kailí noch heute ihres Amtes enthoben wird. Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Korruptionsskandal durchsuchten Ermittler heute auch Räume im EU-Parlament in Brüssel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2022 19:00 Uhr