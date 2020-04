Metropolitan Opera veranstaltet virtuelle Gala

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die renommierte Metropolitan Opera veranstaltet zur Stunde eine virtuelle Gala, die kostenlos im Internet zu sehen ist. An der Veranstaltung nehmen rund 40 Stars aus aller Welt teil, darunter die Sopranistin Anna Netrebko und der Tenor Jonas Kaufmann. Die Künstler singen vor ihren Computern und sind per Skype zusammen geschaltet. Orchester und Chor haben in den vergangenen Tagen die dazugehörenden Aufnahmen gemacht. Moderiert wird die Gala von Opern-Direktor Peter Gelb von seinem Appartement in New York aus. Auf der Internetseite der Met wird die Gala bis zur Nacht zum Montag kostenlos abrufbar sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 19:15 Uhr