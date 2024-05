Methodisten in den USA heben Verbot für schwule Priester auf

Charlotte: In der evangelisch-methodistischen Kirche der USA dürfen künftig auch Homosexuelle Priester werden. Da viele konservative Mitglieder die Kirchengemeinschaft in den vergangenen Jahren verlassen hatten, stimmte eine deutliche Mehrheit der Delegierten auf deren Generalkonferenz jetzt für ein Ende des Verbots. Zugleich wurde aber betont, nicht jeder homosexuelle Geistliche werde auf jeden Fall ein Amt erhalten. Die Entscheidung der Methodisten gilt nur für die Vereinigten Staaten. Dort gehören der Glaubensgemeinschaft rund fünf Millionen Menschen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 21:00 Uhr