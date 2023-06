Meteoriten über Bayern sorgen für Aufregung

Meldungsarchiv - 27.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: In Süddeutschland haben am Abend Meteoriten den Nachthimmel erleuchtet. Zahlreiche Augenzeugen berichten in den sozialen Medien, dass sie kräftige grün-weiße Lichter gesehen haben. Besonders hell war die Erscheinung an der deutsch-tschechischen Grenze, wo offenbar ein besonders großer Meteorit verglüht ist. Es bestehe die reale Möglichkeit, dass kleinere Bruchstücke auf die Erde gefallen sind, schreibt ein tschechisches Fachinstitut und twitterte dazu ein Video, das in Pilsen aufgenommen worden sein soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2023 10:00 Uhr