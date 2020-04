Metallindustrie erwartet Kurzarbeit für zwei Millionen Menschen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Metall- und Elektroindustrie erwartet wegen der Corona-Krise bis Ende April rund zwei Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit - das wäre jeder Zweite in der Branche. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall stützt sich bei dieser Schätzung auf eine Umfrage unter Mitgliedsunternehmen. Demnach haben bereits fast 43 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit angemeldet, weitere knapp 40 Prozent planten dies in den kommenden vier Wochen. Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Zander bezeichnete die Einschränkungen für die Unternehmen als "starken Einschlag". Besonders stark betroffen seien die Bereiche Automobilbau und Metallerzeugnisse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 15:00 Uhr