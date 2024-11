Metaller-Warnstreiks in Bayern

München: Deutschlandweit gibt es heute wieder Warnstreiks im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie, so auch in Bayern. Hier hat die IG Metall die Beschäftigten in 45 Betrieben aufgerufen, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Vor zahlreichen Werken finden Kundgebungen statt. Die größte soll bei Bosch in Bamberg über die Bühne gehen. Drei große Aktionen sind zudem in Schwaben geplant: Bei Premium Aerotec und Renk in Augsburg sowie vor den Grob-Werken in Mindelheim. Weitere große Kundgebungen gibt es bei MAN Truck & Bus in München sowie bei mehreren Betrieben in Bad Neustadt und Regensburg. Die IG Metall fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigten sieben Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber bieten eine Tariferhöhung um 3,6 Prozent in zwei Schritten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 06:00 Uhr