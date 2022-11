Metaller-Tarifabschluss stößt in Bayern auf Zustimmung

Kurzmeldung ein/ausklappen Herrmann verteidigt harte Linie gegen Klimaaktivisten

München: Bayern hält an seiner harten Linie gegen Klimaaktivisten fest. Innenminister Herrmann verteidigte in der "Augsburger Allgemeinen" den Gewahrsam von Demonstranten nach Klebe-Aktionen. Der Rechtsstaat dürfe sich von "Klima-Chaoten" nicht an der Nase herumführen lassen, so Herrmann. Es geht nach seinen Worten nicht nur darum, weitere Straßenblockaden zu verhindern, sondern auch um eine erhöhte Unfallgefahr am Stauende oder um Rettungskräfte, die nicht schnell zum Einsatzort kommen. In München sitzen seit vergangener Woche nach einer Klebe-Aktion am Stachus mehrere Aktivisten für 30 Tage in Gewahrsam. Bundesweit wird darüber diskutiert, ob diese Präventivhaft angemessen ist.

