Metallarbeiter bekommen mehr als fünf Prozent mehr Lohn

Hamburg: Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt. Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber einigten sich nach einem 18-stündigen Verhandlungsmarathon darauf, Löhne und Gehälter in zwei Stufen um insgesamt 5,1 Prozent zu erhöhen. In einem ersten Schritt sollen sie zum 1. April nächsten Jahres um 2,0 Prozent steigen - und ein Jahr später um weitere 3,1 Prozent. Darüber hinaus sieht die Einigung vor, dass alle Beschäftigten eine Einmalzahlung von 600 Euro bekommen. Für die Auszubildenden gibt es die zwar nicht, dafür erhalten die Azubis 140 Euro mehr pro Monat. Mit einer vereinbarten Laufzeit des Tarifvertrages von 25 Monaten haben die Betriebe nun Planungssicherheit. Dieser Pilotabschluss, der für die Bezirke Bayern und Küste erzielt wurde, soll auf alle Bezirke bundesweit übertragen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 21:00 Uhr