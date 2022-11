Kurzmeldung ein/ausklappen Metallabschluss in Baden-Württemberg stößt in Bayern auf Zustimmung

München: Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg stößt in Bayern auf Zustimmung. IG Metall-Chef Horn zeigte sich sehr zufrieden mit dem letzte Nacht erzielten Tarifergebnis. Das sei eine spürbare Entlastung angesichts der gestiegenen Preise - und das sei es gewesen, was die Beschäftigten bei den massiven Warnstreiks erreichen wollten, so Horn gegenüber dem BR. Für den Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metallarbeitgeber, Brossardt, ist der Abschluß "ein gerade noch tragfähiger Kompromiss". Am Mittag berät die Tarifkommission der IG Metall in Bayern über den Abschluss im Pilotbezirk Baden-Württemberg. Der sieht 5,2 Prozent mehr Geld ab Juni und weitere 3,3 Prozent im Mai 2024 vor. Hinzu kommt eine steuer- und abgabenfreie Pauschale von 3.000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 11:00 Uhr