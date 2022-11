Metall- und Elektroindustrie - Tarifeinigung im Pilotbezirk Baden-Württemberg

Kurzmeldung ein/ausklappen Merz: WM nur noch in Demokratien wäre falsch

Berlin: CDU-Chef Merz hält nichts davon, große Sportereingisse wie die Fußball-WM künftig nur noch an demokratische Länder zu vergeben. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Merz, die Zahl der Austragungsorte und wohl auch der Teilnehmer würde in diesem Fall drastisch sinken. Durch den Sport habe man in schwierigen Ländern die Möglichkeit, auf Missstände im Bereich der Menschenrechte hinzuweisen und Veränderungen anzustoßen, so Merz. Deswegen wäre es seiner Ansicht nach kurzsichtig, Fußball-Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele nur noch an Demokratien zu vergeben. Auch ein Boykott der WM in Katar ist laut Merz der falsche Weg.

