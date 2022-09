Metall-Tarifrunde in Bayern startet

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In der bayerischen Metall- und Elektroindustrie starten heute die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber halten das für überzogen. In anderen Bundesländern sind die Tarifgepräche schon angelaufen. Die regionalen Tarifverträge laufen Ende September aus. Warnstreiks sind ab dem 28. Oktober möglich. Die Abschlüsse in der Metall- und Elektrobranche werden von Volkswirten mit großem Interesse verfolgt. Sie lassen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Kaufkraft und Inflation für die gesamte deutsche Wirtschaft zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 03:00 Uhr