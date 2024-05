Metall-Arbeitgeber warnen vor De-Industrialisierung

Berlin: Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall befürchtet eine De-Industrialisierung in Deutschland und den Verlust von bis zu 50.000 Industrie-Arbeitsplätzen. Präsident Wolf sagte den Funke-Medien, es fänden bereits Verlagerungen statt - und zwar überall hin. Im Inland werde viel weniger investiert, stattdessen fließe derzeit viel Geld ins Ausland. Dadurch seien über 300 Milliarden Euro an Investitionen verloren gegangen. Diese Zahl sei dramatisch, so Wolf. Besonders betroffen sind ihm zufolge die Automobil- und Zulieferindustrie. Auch gebe es erste Anzeichen für größere Entlassungen. Deshalb müsse sich strukturell dringend etwas ändern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 09:45 Uhr