Metall-Arbeitgeber in NRW bieten Einmalzahlung für 2021 an

München: Mehr als 32.000 Metaller haben sich heute nach Gewerkschaftsangaben an Warnstreiks in Bayern beteiligt. IG-Metall-Bezirksleiter Horn kündigte eine Fortsetzung in der kommenden Woche an. Man lasse sich bei den Tarifverhandlungen für das laufende Jahr nicht mit einer Nullrunde abspeisen. In Nordrhein-Westfalen kündigte der Präsident der NRW-Metallarbeitgeber, Kirchhoff, in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erstmals eine Einmalzahlung für das laufende Jahr an. Außerdem sei man bereit, für das Jahr 2022 eine reguläre Tariferhöhung zu vereinbaren. Die IG Metall fordert für die etwa 700.000 Beschäftigten der Branche bundesweit vier Prozent mehr Lohn.

