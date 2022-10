Metall-Arbeitgeber bieten 3000 Euro Inflationsausgleich

Mehr Tote in den Pandemiejahren in Bayern

Fürth: In den vergangenen zwei Jahren und den ersten acht Monaten dieses Jahres sind in Bayern mehr Menschen gestorben als sonst. Das Landesamt für Statistik in Fürth stellte für 2020 um 6,9 Prozent erhöhte Sterbefallzahlen fest. 2021 sind sie um zehn Prozent höher als im Median der vier Jahre davor. Dies geht dem Landesamt zufolge insbesondere auf Corona zurück. Auch heuer wurden bisher in jedem Monat erhöhte Sterblichkeitswerte festgestellt. Bis Februar dieses Jahres starben seit Pandemiebeginn insgesamt rund 21.000 Menschen in Bayern "an Corona" und weitere gut 3.800 "mit Corona", so die Statistiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2022 13:45 Uhr