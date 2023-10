Meta verschärft Kontrolle von Inhalten

Menlo Park: Nach den Angriffen der Hamas auf Israel ergreift der Facebook-Konzern Meta zusätzliche Maßnahmen gegen die Verbreitung illegaler und irreführender Inhalte im Netz. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden allein in den ersten drei Tagen nach der Attacke am Samstag knapp 800.000 Beiträge auf arabisch und hebräisch entfernt oder als verstörend markiert. In dieser Zeit seien in den beiden Sprachen täglich sieben Mal mehr Beiträge als im Durchschnitt der letzten zwei Monate gelöscht worden.

