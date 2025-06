Meta kündigt Werbe-Einblendungen auf WhatsApp an

Der Messenger-Dienst Whatsapp hat angekündigt, künftig Werbung in seine App einzubauen. Werbeanzeigen sollen nicht in den Chats, sondern in der Rubrik "Aktuelles" geschaltet werden. Dort können Nutzer für 24 Stunden Bilder und Videos als Statusmeldungen für ihre Kontakte veröffentlichen oder sie sehen Inhalte von abonnierten Kanälen. Laut WhatsApp sollen persönliche Unterhaltungen, Anrufe und Statusmeldungen weiterhin mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt werden - und damit nur von den jeweiligen Nutzern sichtbar seien. Seit 2014 gehört Whatsapp zum Facebook-Mutterkonzern Meta.

