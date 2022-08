Messungen zeigen hohe Quecksilberwerte in der Oder

Erstmals Weizentransport in der Ukraine gestartet

Tschornomorsk: Zum ersten Mal seit der Wiederaufnahme von Getreideexporten über das Schwarze Meer hat ein mit Weizen beladener Frachter in der Ukraine abgelegt. Das Schiff habe den Hafen in Tschornomorsk mit etwas mehr als 3000 Tonnen Fracht an Bord verlassen und sei auf dem Weg in die Türkei, hieß es aus Ankara. Außerdem hat ein mit 60.000 Tonnen Mais beladenes Schiff einen anderen ukrainischen Hafen verlassen. Damit haben in den vergangenen knapp zwei Wochen insgesamt 14 Schiffe mit Getreide an Bord die Ukraine verlassen. Derweil dringt die Regierung in Kiew weiter auf rasche Militärhilfe aus Deutschland. Der Parlamentspräsident sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man brauche wirklich deutsche Technik, inklusive Panzer und Haubitzen. Er hoffe sehr, dass die Zeiträume zwischen den Entschlüssen und dem tatsächlichen Eintreffen der Hilfen immer kürzer werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2022 11:00 Uhr