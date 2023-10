Messi zum achten Mal mit Ballon d'Or ausgezeichnet

Paris: Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist am Abend zum achten Mal mit dem Ballon d'Or geehrt worden. Der 36-jährige Argentinier gewann die von der Fachzeitschrift France Football durchgeführte Wahl vor dem norwegischen Starstürmer Erling Haaland und dem Franzosen Kylian Mbappe. Deutschlands Fußballprofis spielten bei der Wahl nach der verpatzen Weltmeisterschaft in Katar keine Rolle. Bester Deutscher wurde Ilkay Gündogan auf Platz 14. Bei den Frauen schaffte es Alexandra Popp auf Rang sieben. Der Goldene Ball ging erwartungsgemäß an die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmati.

