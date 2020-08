Messi will FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen

Nachrichtenarchiv - 26.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Barcelona: Fußball-Superstar Lionel Messi will nach insgesamt 20 Jahren den FC Barcelona verlassen. Das hat der Verein am Abend bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Messi von einer Vertragsklausel Gebrauch machen will, die ihm zum Ende jeder Saison die einseitige Kündigung erlaubt. Beobachtern zufolge droht nun ein Rechtsstreit. Barcelona ist demnach der Auffassung, dass Messi das Kündigungsrecht nur bis Juni hatte. Der Argentinier argumentiert dagegen, dass die Frist verlängert werden müsse, weil auch die Spielzeit verlängert worden sei. Der FC Barcelona befindet sich in einer tiefen Krise und steht ohnehin vor dem Neuaufbau der Mannschaft. Zuletzt hatte er mit 2:8 gegen den FC Bayern verloren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 07:00 Uhr