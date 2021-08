Messi wechselt von Barcelona nach Paris

Nachrichtenarchiv - 11.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Der Transfer des argentinischen Fußballstars Messi zu Paris Saint-Germain ist beschlossen. Wie am Abend bekannt wurde, unterzeichnete Messi einen Vertrag über zwei Jahre plus Option für eine weitere Saison. Er kommt ablösefrei vom FC Barcelona, nachdem es mit dem schwer verschuldeten Club zu keiner Vertragsverlängerung gekommen war. In Paris empfingen Fans den sechsmaligen Weltfußballer Messi am Abend mit Willkommensfeiern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.08.2021 02:00 Uhr