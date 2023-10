Messi und Bonmati erhalten Ballon d'Or

Paris: In der französischen Hauptstadt ist am Abend der Ballon d'Or für die besten Fußballspieler vergeben worden. Bei den Männern setzte sich der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, vor dem Norweger Erling Haaland und dem Franzosen Kylian Mbappe durch. Für Messi ist es bereits die achte Trophäe in seiner Karriere. Bei den Frauen wurde Aitana Bonmati aus Spanien ausgezeichnet.

