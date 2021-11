Messi gewinnt wieder Ballon d'Or

UN-Chef Guterres lobt Südafrika für Informationen über Omikron

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat die südafrikanische Regierung für die rechtzeitige Informationen im Hinblick auf die neue Coronavirus-Variante Omikron gelobt. Gleichzeitig kritisierte er, dass die Länder im südlichen Afrika wegen neuer Reisebeschränkungen isoliert würden. Man habe vorher gewusst, dass niedrige Impfquoten zu neuen Virus-Varianten führen. Guterres nannte das Level an vorhandenem Impfstoff in den Ländern als so wörtlich "unmoralisch" niedrig, man sollte die Menschen vor Ort nicht dafür bestrafen und vielmehr über Tests für Reisende nachdenken. Das weltweite Risiko der zuerst im südlichen Afrika nachgewiesenen Omikron-Variante wurde von der WHO als "sehr hoch" eingestuft. Mittlerweile sind mehrere Verdachtsfälle in Europa bestätigt worden. Den drei mit Omikron infizierten Personen in Bayern geht es nach Aussagen von Gesundheitsminister Holetschek soweit gut.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.11.2021 21:45 Uhr