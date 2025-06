Messerstecherei bei Jugendfreizeit in Altendorf

Altendorf: In der Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist ein 17-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Er befinde sich in kritischem Zustand im Krankenhaus, erklärte die Polizei. Außerdem wurden ein 22 Jahre alter Mann und eine gleichaltrige Frau leicht verletzt. Der mutmaßliche Angreifer ist 21 Jahre alt und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm werden versuchter Mord und versuchter Totschlag vorgeworfen. Täter und Opfer waren mit einer Jugendfreizeit in Altendorf. Warum die Teilnehmer aneinander gerieten, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 20:00 Uhr