Messerstecher von Paris war IS-Anhänger

Paris: Der mutmaßliche Messerangreifer von Paris hat sich in einem Video zur Terrormiliz Islamischer Staat bekannt. Der 26-jährige Franzose mit iranischen Wurzeln saß vier Jahre im Gefängnis, weil er einen Anschlag vorbereitet hatte. Das Innenministerium räumte ein, Frankreich habe ein Problem damit, freigelassene islamistische Gefährder zu kontrollieren. Der Polizei hatte der Mann gesagt, er sei wütend darüber, dass so viele Muslime in Afghanistan und im Gazastreifen sterben. Der 26-Jährige hatte am Samstagabend einen 23-jährigen Touristen getötet, der die deutsche und die philippinische Staatsangehörigkeit hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 12:15 Uhr