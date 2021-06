Messerattentat von Würzburg löst breites Entsetzen aus

Nachrichtenarchiv - 26.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Das tödliche Messerattentat nahe des Barbarossaplatzes hat allgemein Entsetzen ausgelöst. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von einem Amoklauf und einem schweren Tag für Bayern. Söderordnete Trauerbeflaggung für den ganzen Freistaat an. Auch Bundespräsident Steinmeier zeigte sich erschüttert und sagte, der Täter werde für diesen menschenverachtenden Angriff vom Rechtsstaat zur Verantwortung gezogen. Ganz Deutschland trauere mit den Angehörigen der Opfer. Ähnlich äußerte sich der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm. Die Messerattacke, so der EKD-Ratsvorsitzende, habe die Menschen aus dem Nichts heraus getroffen. Ein 24-jähriger Somalier hatte gestern Abend in der Würzburger Innenstadt wahllos mit einem Messer um sich gestochen. Drei Menschen wurden getötet, fünf teils lebensgefährlich verletzt. Das Motiv des Täters ist nach wie vor unklar. Am Nachmittag sollen weitere Details zu dem Attentat veröffentlicht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 13:00 Uhr