Messerattacke in Würzburg: Drei Tote und fünf Schwerverletzte

Nachrichtenarchiv - 26.06.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Bei einer Messerattacke in der Innenstadt von Würzburg sind drei Menschen getötet und fünf schwerst verletzt worden. Wie Bayerns Innenminister Herrmann am späten Abend sagte, ist es nicht klar, ob alle Schwerverletzten überleben würden. Es habe auch noch weitere Verletzte gegeben. Zur Identität der Opfer machte er keine Angaben. Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Somalier, lebte laut Herrmann seit 2015 in Würzburg. In den vergangenen Monaten sei er durch Gewaltbereitschaft aufgefallen und deswegen auch zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Ein islamistisches Motiv der Tat wollte der Innenminister nicht ausschließen. Der Täter hat offenbar wahllos auf Passanten eingestochen - Polizisten stoppten ihn schließlich mit einem Schuss in den Oberschenkel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 01:00 Uhr